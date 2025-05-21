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الصِّحَّة بغزَّة: 82 شهيدًا و 262 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

21 مايو 2025 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 82 شهيدًا و 262 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 82 شهيدًا، و 262 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,509 شهداء، 9,909 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,655 شهيدًا و 121,950 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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