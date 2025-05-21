مدفعية الاحتلال تقصف الطابق الثالث من مستشفى العودة شمال قطاع غزّة

قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء، الطابق الثالث من مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة شمال قطاع غزة، إنّ قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف الطابق التابع للمشفى في مبنى B.

ومن جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن "مستشفى العودة مهدد بالإغلاق وهو آخر مستشفى يعمل في شمال قطاع غزة".

وأوضحت المنظمة، أن النظام الصحي في غزة ينهار بسبب توسيع العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمولدات الكهربائية يفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، ويهدد ما تبقى من المرافق الطبية العاملة، خاصة في شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال يسعى من خلال تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج أكبر عدد ممكن من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى الأندونيسي خرج عن الخدمة تماماً بعد قصف ثلاثة مولدات كهربائية وخزانات الوقود الخاصة به.

وأضافت، أن الوضع الصحي شمال قطاع غزة بات كارثياً، في ظل انعدام الإمكانيات، ونفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات في مختلف المستشفيات. وأوضحت أن ما تبقى من مرافق طبية يعمل وفق كميات محدودة من الوقود، ما ينذر بانقطاع الخدمات الصحية العاجلة للجرحى والمرضى في أي لحظة.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للضغط على الاحتلال من أجل السماح الفوري بدخول المولدات الكهربائية والوقود، وإنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار التام.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ، عمد "الجيش الإسرائيلي" إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفياتها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين