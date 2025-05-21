الاحتلال يعتقل أكثر من 30 مواطنًا في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنًا من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم نساء وأسرى محررون وأقرباء لشهداء وأسرى.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر نديم الخطيب (23 عاما) واعتقلته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، واعتقلت سبعة شبان هم: أيسر رائد الصافي، رامي محمد عليان، عبد الناصر محمد مقدادي، غسان رياض صافي "دوحان"، ثائر رمضان صافي "دوحان"، محمد ساهر دبور، إضافة إلى الأسير المحرر محمد صافي "أبو عنان" والد الشهيد أيسر صافي.

كما اعتقلت القوات الشاب محمد دولة بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، إلى جانب والدة الأسير بدر عرموش، ونجله، ونجل شقيقه.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب أحمد جمال الجزار، كما اعتقلت شقيقة الاستشهادي سعيد الحوتري بعد اقتحام منزلها، وفتاة أخرى خلال مداهمة عمارة الزهراء في المدينة.

وفي بيت لحم، اعتُقل الشقيقان محمد وطارق زياد العزة عقب اقتحام منزلهما في بلدة الدوحة.

ومن ضاحية ذنابة شرق طولكرم، اعتُقل الشاب عمارة مرعي، بينما طالت حملة اعتقالات واسعة بلدة قباطية جنوب جنين، وأسفرت عن اعتقال: ماجد أبو الرب، ونجله إيهاب، محمد أبو حشمة، علاء كميل، عمران محمد خزيمية، وإسماعيل كميل.

وفي محافظة جنين، اعتُقل كل من: أحمد بسام أبو فراشة، ماجد يوسف حمادة، محمد الطيرجي، الفتى أوس ماجد حنايشة (16 عامًا)، الشيخ محمد عماد أبو الرب "أبو حويلة"، وعمار محمد أبو عزام، إلى جانب عمر الأقرع ونجله محمود من المدينة.

يُذكر أن قوات الاحتلال صعّدت خلال الأيام الأخيرة من حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية، ضمن سياسة تنكيل جماعي تستهدف المواطنين ومحيط عائلات الأسرى والشهداء.

قائمة المعتقلين:

- المحرر نديم الخطيب – بلدة حزما – القدس

- أيسر رائد الصافي – مخيم الجلزون – رام الله

- رامي محمد عليان – مخيم الجلزون – رام الله

- عبد الناصر محمد مقدادي – مخيم الجلزون – رام الله

- غسان رياض صافي "دوحان" – مخيم الجلزون – رام الله

- ثائر رمضان صافي "دوحان" – مخيم الجلزون – رام الله

- محمد ساهر دبور – مخيم الجلزون – رام الله

- المحرر محمد صافي (والد الشهيد أيسر صافي) – مخيم الجلزون – رام الله

- محمد دولة – بيتونيا – رام الله

- والدة الأسير بدر عرموش – بيتونيا – رام الله

- نجل الأسير بدر عرموش – بيتونيا – رام الله

- نجل شقيق الأسير بدر عرموش – بيتونيا – رام الله

- أحمد جمال الجزار – قلقيلية – قلقيلية

- شقيقة الاستشهادي سعيد الحوتري – قلقيلية – قلقيلية

- محمد زياد العزة – الدوحة – بيت لحم

- طارق زياد العزة – الدوحة – بيت لحم

- عمارة مرعي – ضاحية ذنابة – طولكرم

- ماجد أبو الرب – قباطية – جنين

- إيهاب أبو الرب – قباطية – جنين

- محمد أبو حشمة – قباطية – جنين

- علاء كميل – قباطية – جنين

- عمران محمد خزيمية – قباطية – جنين

- الشيخ محمد عماد أبو الرب – قباطية – جنين

- عمر الأقرع – قباطية – جنين

- محمود عمر الأقرع – قباطية – جنين

- إسماعيل كميل – قباطية – جنين

- أحمد بسام أبو فراشة – جنين

- ماجد يوسف حمادة – جنين

- محمد الطيرجي – جنين

- الفتى أوس ماجد حنايشة (16 عامًا) – جنين

- عمار محمد أبو عزام – جنين

المصدر / وكالات