الصِّحَّة: استهداف الاحتلال المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في مستشفيات غزَّة

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنّ تعمُّد الاحتلال استهداف المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في مستشفيات القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنّ الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة.

وأوضحت، أنّ ثلاثة مولدات كهربائية في المستشفى الاندونيسي تم قصفها، إضافة إلى خزانات الوقود.

وأشارت إلى أنّ الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي بعد خروج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة .

ونوّهت وزارة الصحة إلى أنّ كافة المستشفيات في قطاع غزة تُعاني من عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازم للمولدات الكهربائية، مضيفةً أنّ "المستشفيات تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود ما يهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى".

وجددت الصحة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية وتعزيز إمدادات الوقود .

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة، إخراج المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة عن الخدمة، لتصبح كافة المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة، أن تكثيف محاصرة الاحتلال بالتغطية النارية للمستشفى الأندونيسي ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية أخرج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة.

وبعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ593 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين