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بالفيديو اندلاع اشتباكات في الحي الشّرقي بمدينة جنين

21 مايو 2025 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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اندلاع اشتباكات في الحي الشّرقي بمدينة جنين

 اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، الحي الشرقي في مدينة جنين، وسط اشتباكات ضارية.

وقالت مصادر محلية: إن عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي وتركزت في حارات حليمة السعدية، وداهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل، كما داهمت قوات الاحتلال منزل غسان السعدي وفتشته.

واندلعت اشتباكات في الحي الشرقي بمدينة جنين، عقب محاصرة قوات الاحتلال لأحد المنازل في المنطقة.

وأضافت، أن آليات الاحتلال انتشرت في عدة مناطق من وسط مدينة جنين، ومنعت حركة المواطنين ومركباتهم، واعاقت وصولهم إلى وظائفهم ما تسبب بأزمة مرور على شارع نابلس، والشوارع الفرعية في المدينة.

واعتقل جيش الاحتلال المواطنين اياد العزمي، وغسان السعدي داخل مقهى في وسط المدينة تعود للمواطن السعدي الذي جرى محاصرة منزله في الحي الشرقي، كما احتجزت عددا من الشبان بالحي.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة لشاب (17عامًا) بالرصاص الحي في البطن، نتيجة اقتحام الاحتلال بلدة قباطية، وتم نقله إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اشتباكات في جنين #طوفان الأقصى

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