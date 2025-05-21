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شهيد في قصف طيران الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

21 مايو 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف طيران الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" مركبة في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص، بعد استهداف طيران الاحتلال المسير لمركبة قرب بلدة عين بعال بصور جنوب لبنان.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلف 200 شهيد و491 جريحا على الاقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهيد في لبنان

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