شهيدان في قصف طيران الاحتلال مركبتين جنوبي لبنان

ارتقى شهيدان، اليون الأربعاء، جراء قصفين إسرائيليين استهدفا مركبتين الأولى على طريق الحوش – عين بعار قرب صور والأخرى في بلدة ياطر جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر صحفية، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت لبنانيا كان بالقرب من مركبة في محيط منزله ببلدة ياطر، ما أدى إلى استشهاده.

كما أفيد بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية.

وصباح اليوم، أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص، بعد استهداف طيران الاحتلال المسير لمركبة قرب بلدة عين بعال بصور جنوب لبنان.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" ما لا يقل عن 2780 خرقا له، ما خلف 200 شهيد و491 جريحا على الاقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين