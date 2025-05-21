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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 21 مايو 2025

21 مايو 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 21 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة بقليل.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ وحاراً نسبياً خلال ساعات النهار، ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق المرتفعة، وتنشط الرياح أحياناً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وحارة نسبياً

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- الرياح: خفيفة وتنشط أحياناً.

- والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية

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