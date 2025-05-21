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للمرة الثانية: الاحتلال يفجِّر منزل الشَّهيد عبد القادر القواسمي في الخليل

21 مايو 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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للمرة الثانية: الاحتلال يفجِّر منزل الشَّهيد عبد القادر القواسمي في الخليل

فجَّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، منزل الشهيد عبد القادر القواسمي في مدينة الخليل.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من المدينة، وتمركزت في منطقة دائرة السير، قبل أن تفجر منزل الشهيد عبد القادر القواسمي للمرة الثانية.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز عدد من العائلات، ومنع الوصول إلى المنطقة، ونصب حاجزا عسكريا على مدخل الخليل الشمالي.

يُشار إلى أن الاحتلال هدم منزل الشهيد القواسمي في المرة الأولى في الواحد والعشرين من كانون ثاني/ يناير 2024، والذي استشهد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال نيسان الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة والقدس.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عبد القادر القواسمي

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