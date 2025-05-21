الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول حدث أمني أوقع قتلى وجرحى في غزّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل مثيرة حول مقتل رقيب أول في معارك قطاع غزة، بعد ساعات من إعلانها عن حدث أمني "صعب" تعرَّض له جنود الاحتلال.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل الرقيب أول "دانييلو موكنو" من الكتيبة 82، جرّاء انفجار أدى إلى انهيار مبنى خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ الجندي الذي أعلن عن مقتله في جنوب قطاع غزة قتل بعبوة ناسفة زرعت بمبنى كان يعمل بداخله.

في حين قال موقع حدشوت بزمان العبري، إن موكنو قُتل في انهيار مبنى على جنود بغزة، مشيرًا إلى أن 3 جنود آخرين أُصيبوا في الحادثة، مشيرةً إلى أنه تم نقل الجنود الثلاثة المصابين بمروحيات الإنقاذ إلى المستشفيات، ووُصفت حالتهم الصحية بأنها حرجة للغاية.

وأضاف "في البداية كان هناك اشتباه بأسر جندي أو جثته بعد فقدانه لعدة ساعات، لكن تبيّن أن ذلك غير صحيح". وذكر الموقع العبري، أنّ الجندي المفقود عُثر عليه داخل المبنى المنهار، وتم إعلان وفاته هناك.

وأفاد بأن" العُثور على جثة الجندي في مبنى مجاور، يرجّح محاولة المقاومة سحب الجثة واحتجازها.

ونشر مراسل إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش تفاصيل مقتل الجندي جنوب قطاع غزة، قائلًا " قبل دخول القوة إلى المبنى، أرسلت كلبًا من وحدة "عوكتس" واستخدمت طائرة مسيَّرة للتصوير والمسح".

وأكد أنّ القوة لم تكتشف العبوة الناسفة المزروعة في الطابق الرابع من المبنى، لافتًا إلى أنّ الجيش ما زال يحقق في طريقة تفجير العبوة.

وأوضح أنّ عمليات انتشال جثة الجندي استغرقت عدة ساعات حتى الليل المتأخر.

ونوه كدوش إلى أن" قوات الإنقاذ عملت في مكان الحادث لساعات طويلة لاستخراج الضحية من تحت الأنقاض. بدأت عملية البحث والإنقاذ المطولة في فترة ما بعد الظهر ولم تنته إلا في وقت متأخر من الليل. ساعات طويلة من عدم اليقين والتوتر - حتى انتهى الحدث أخيرًا، وتم تسليم رسالة لأفراد العائلة".

وعلّقت االقناة 14 العبرية على الحادثة، مشيرةً إلى أنّ الحادثة التي وقعت الليلة الماضية في قطاع غزة، والتي قتل فيها الرقيب أول دانيلو موكانو، تكررت فيها مجدداً حالة دخول قوة عسكرية إلى مبنى غير واضح لماذا لم يتم استهدافه أو تمشيطه قبل دخول القوات.

وأضافت "العبوة الناسفة كانت من صنع حماس، وليست عبوة تابعة للجيش الإسرائيلي انفجرت وتسببت في انهيار المبنى".

وتابعت "من غير الواضح لماذا نستمر مرة تلو الأخرى في الدخول إلى هذه الكمائن القاتلة".

وأشارت القناة العبرية إلى أنّ دانيلو هو القتيل الثاني منذ بداية عملية "عربات جدعون"، وذلك في وقت لم يبدأ فيه الجيش بعد باستخدام كامل قوته في القتال داخل غزة.

وأكملت "غزة مفخخة، هذا ما قامت به التنظيمات خلال وقف إطلاق النار، السؤال هو لماذا لا يتم استخلاص العبر، ونستمر في الدخول إلى هذه المصائد".

وفجر أمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال"الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك شمال قطاع غزة، في ظل استمرار المواجهات العنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم "جيش الاحتلال" في بيان رسمي، أنه تم السماح بنشر هوية الجندي القتيل، وهو الرقيب يوسف يهودا حيراك (22 عاما)، من كتيبة الهندسة القتالية 601، وقد أبلغت عائلته بالنبأ.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد قتل أكثر من857 جنديا إسرائيليا، بينما أُصيب الآلاف بجراح متفاوتة، ما يعكس حجم الكلفة البشرية التي تتكبدها إسرائيل في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر 18 شهرا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن 415 جنديا خلال المعارك البرية في القطاع، فيما أصيب 5891 جنديا بجروح متفاوتة، بينهم 2667 جنديا أصيبوا خلال المعارك في القطاع.

ويوم الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها نفذوا كمينًا مركباً بثلاث آليات عسكرية لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في شمال قطاع غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، عبر منصة “تيلجرام”: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام تنفيذ كمين مركب في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع”.

وأوضحت، أن العملية وقعت يوم الجمعة الماضية 16 مايو/ أيار 2025، حيث استهدف مقاتلوها 3 آليات عسكرية بعبوتي “شواظ” وقذيفة “تاندوم”، واشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة إسرائيلية أخرى وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت القسام أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.





المصدر / فلسطين أون لاين