شهداء بالعشرات ومفقودون تحت الأنقاض.. حرب الإبادة الجماعيَّة تدخل يومها الـ 593 تواليًا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ593 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت 53,573 شهيدًا و 121,688 إصابة.

كما سجلت الوزارة ارتفاعًا في حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025، حيث بلغ عدد الشهداء (3,427 شهيدًا، 9,647 إصابة).

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ81 على التوالي فرض سياسة التجويع الممنهجة، ما تسبب في وفاة 326 شخصًا، بينهم مرضى وكبار سن، إلى جانب تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل بسبب نقص الغذاء والدواء.



وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قال مستشفى العودة – تل الزعتر، إنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" شن غارة عنيفة في محيط المستشفى شمال قطاع غزة.

وارتقى 11 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في استهداف طيران الاحتلال منزلين لعائلتيْ "جنيد ونبهان"، في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وعرف من الشهداء كلا من الحاج فرح نبهان ، وإبراهيم فرح نبهان ، واسماعيل فرح نبهان ، وكاملة فرح نبهان مع ابنتها.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة مواطنين بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الكحلوت، في منطقة البركة جنوبي مدير دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الشهداء هم الرضيع رفيق إبراهيم الكحلوت 5 أيام ،والطفلة فرح إبراهم الباز عامان ، والشهيد معتصم اسماعيل الشنطي( ٢٩ عاماً، والشهيد مهند رمضان صباح ( ١٥ عاماً) ، و الشهيد عبدالله رفيق الكحلوت ( ٢٦ عاماً ).

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على منازل شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي تجاه منطقتي السطر الشرقي والغربي في مدينة خان يونس.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 4 شهداء ارتقوا جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة المصري بمنطقة التحلية شرق مدينة خان يونس، بينما أُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شارع الخيل في مواصي مدينة خانيونس.



المصدر / فلسطين أون لاين