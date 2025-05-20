الإعلاميَّ الحكوميِّ: 326 وفاة ومئات حالات الإجهاض نتيجة سياسة التَّجويع بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ80 على التوالي فرض سياسة التجويع الممنهجة، ما تسبب في وفاة 326 شخصًا، بينهم مرضى وكبار سن، إلى جانب تسجيل أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل بسبب نقص الغذاء والدواء.

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمنع منذ 2 مارس 2025 إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود، في وقت يحتاج فيه القطاع المحاصر إلى نحو 44 ألف شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وبـ "لغة الأرقام"، أفاد الإعلامي الحكومي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة وتم تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام:

- 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.

- 242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.

- 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.

- أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

- فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.

وأكد البيان أن ما يجري "يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان"، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأميركية، ودولاً أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مسؤولية دعم هذه الجرائم سياسيًا وعسكريًا.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ"تحرك فوري لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة من كارثة وشيكة، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود فورًا".

كما دعا البيان محكمة الجنايات الدولية إلى التحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، في ظل ما وصفه بـ"المحرقة المتواصلة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وسط صمت دولي "مخزٍ".