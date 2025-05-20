إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال شرق رام الله

متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب، مساء الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بجراح خطيرة، برصاص إسرائيلي في قرية بيتللو غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ونُقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله من بلدة بيتللو، بينهم إصابة حرجة في البطن".

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات وقعت برصاص مستوطنين وقوات إسرائيلية.

وأفادت الوكالة بأن مستوطنين من مستوطنة "حلميش" وبؤر استيطانية تابعة لها، هاجموا منطقة "الظهر" على أطراف قرية بيتللو، تحت حماية قوات إسرائيلية، واعتدوا على عدد من المنازل.

وأشارت إلى أن "المستوطنين أطلقوا النار باتجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، نُقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث وُصفت حالة أحدهم بالحرجة".

كما ذكرت أن " قوات الاحتلال، التي وفّرت الحماية للمستوطنين، أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابات برضوض وحالات اختناق".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفّذ المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى ارتقاء 969 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / الأناضول