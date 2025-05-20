بلدية دير البلح: قصف بئر "ساحل 6" يقطع آخر شريان مياه عن آلاف السُّكَّان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم أن المدينة باتت تواجه كارثة مائية حقيقية بعد استهداف بئر "ساحل 6" – آخر مصدر رئيسي يعبّئ خزان "البركة" ويغذي مناطق واسعة من المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير المولد الكهربائي وأجزاء حيوية من البئر، ما تسبب في حرمان أحياء مكتظة بالسكان مثل البركة والمشاعلة والبيئة والحكر والمعسكر من المياه.

ولم يتوقف التدهور عند هذا الحد، إذ أكدت البلدية أن الوضع المائي في المدينة تفاقم بسبب تجريف بئر "ساحل 5" وانقطاع مياه "مكروت" الإسرائيلية منذ 23 يناير، إضافة إلى توقف محطة تحلية مياه البحر منذ 9 مارس.

وأشارت إلى تعذّر تشغيل آبار حيوية مثل المعني والقسطل والمنتزه والمزرعة والصناعية بسبب خطورة المواقع، فيما توقف بئر "الصناعية" المغذي لخزان الأقصى رغم كونه من أهم مصادر المياه المتبقية في المدينة.

ووحذرت البلدية من انهيار وشيك لقطاع المياه في ظل موجات النزوح الحاد وارتفاع درجات الحرارة، مطالبة الجهات الإنسانية والدولية بتوفير مصادر مياه بديلة عاجلة، وإعادة تشغيل المحطات المتبقية، وتكثيف الجهود لإعادة تشغيل محطة تحلية مياه البحر,

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مختلف سبل تسيير شؤون الحياة في قطاع غزة، ويكرر استهداف الآليات والمعدات الثقيلة كي يحرم البلديات من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وبحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، فإن "الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج كافة مقومات الحياة، ويقصف مرافق البلديات، وقد ألحق ضرراً كبيراً بعمل البلديات من خلال تدمير العديد من الآليات والجرافات بأنواعها المختلفة، وتدمير المكاتب الإدارية، وخدمات البنية التحتية، ما أدى إلى توقف بعض الخدمات الأساسية".

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ ذلك التاريخ جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.