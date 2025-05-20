وزارة الصحة بغزَّة: 87 شهيدًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرةً إلى تزايد الأعداد بشكل كبير.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بأن 87 شهيدًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 290 إصابة.

فيما أوضحت، وفق حصيلة أولية، أن ما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 53 شهيدًا وأكثر من 50 جريح نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف التقرير، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة الغارات الإسرائيلية.

وفي السياق، أشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت 53,573 شهيدًا و 121,688 إصابة.

كما سجلت الوزارة ارتفاعًا في حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025، حيث بلغ عدد الشهداء (3,427 شهيدًا، 9,647 إصابة)