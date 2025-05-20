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الخارجية الكويتية: استهداف الاحتلال مستشفى "الشيخ حمد" انتهاكٌ صارخ للقانون الدّوليّ

20 مايو 2025 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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الخارجية الكويتية: استهداف الاحتلال مستشفى "الشيخ حمد" انتهاكٌ صارخ للقانون الدّوليّ

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة، انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.

وأدانت الكويت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "حمد" للأطراف الصناعية في قطاع غزة، مُبديةً استنكاراً شديداً.

وحذرت من التصعيد العسكري لقوات الاحتلال واستمرارها في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل دون رادع أو محاسبة.

وأكدت الكويت على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ومؤسساته ومرافقه المدنية.

وشددت على "ضمان إيصال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية إليه بشكل فوري مع احترام حقه في العيش الآمن الكريم".

وأمس الاثنين، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني" للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة.

المصدر / وكالات
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