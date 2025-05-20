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محدث نابلس: إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيمي العين وعسكر القديم

20 مايو 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أُصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز في مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم العين.

فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استهدفت طلبة المدارس والمواطنين والصحفيين بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم وانتشرت في عدة حارات، وأغلقت مداخله، ومنعت الصحفيين من البقاء في المنطقة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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