الاحتلال يهدم متنزهًا في بيت ساحور ويشن عملية جرف في مخيم شعفاط

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة الهدم والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، حيث شرعت اليوم الثلاثاء بهدم متنزه في منطقة "عش غراب" بمدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، يونس عرار، أن المتنزه المستهدف يضم صالة أفراح، وقد اقتحمت قوات الاحتلال الموقع وبدأت بعملية الهدم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، برفقة جرافة إسرائيلية، لتنفيذ عمليات هدم بذريعة البناء غير المرخص، بحسب ما أفاد به مركز معلومات وادي حلوة.

ويشهد المخيم تصعيدا ملحوظا في عمليات الهدم والاعتداءات، في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على السكان الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت، مطلع الأسبوع الجاري، المواطن خليل أبو ميالة على هدم بناية سكنية مكوّنة من خمس شقق قيد الإنشاء في مخيم شعفاط، للسبب ذاته.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل شهر نيسان/أبريل الماضي تنفيذ الاحتلال لـ73 عملية هدم، طالت 152 منشأة، من بينها 96 منزلا مأهولا و10 منازل غير مأهولة، إضافة إلى 34 منشأة زراعية وخدمية.

وتوزعت عمليات الهدم بشكل أساسي في محافظات طوباس (59 منشأة)، الخليل (39 منشأة)، والقدس (17 منشأة).

المصدر / وكالات