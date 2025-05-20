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مدير مستشفى كمال عدوان: نعاني نقصًا حادًّا في المُستلزمات الطِّبِّيَّة والوقود

20 مايو 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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مدير مستشفى كمال عدوان: نعاني نقصًا حادًّا في المُستلزمات الطِّبِّيَّة والوقود

قال مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزّة، د.صخر حمد، إن المستشفى لا يزال يستقبل المصابين الذين تتمكن سيارات الإسعاف من نقلهم، رغم الظروف الأمنية الخطيرة في شمال قطاع غزّة.

وقال حمد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات المسيرة "الإسرائيلية" تستهدف محيط المستشفى، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل في محيط المستشفى، مما يُعرّض حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية للخطر المباشر.

وأكد، أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات.

ووجّه حمد نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الأممية والدولية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري من أجل حماية الطواقم الطبية والمدنيين في مستشفى العودة وضمان استمرار العمل الإنساني فيها.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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