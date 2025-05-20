بينهم طفل وأسيرٌ محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 22 مواطنًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وطفل.

في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من رمزي الرجبي، ومحمد حمدي الرجبي، وأنور خليل عيسى جعيدي، عقب مداهمة منازلهم في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وفي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة كوبر واعتقلت الشابين قسم عبد السلام البرغوثي، وأنس مشعل البرغوثي، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما، كما سجلت اقتحامات في بلدات وقرى بيرزيت، سلواد، بلعين، خربثا بني حارث، مخيم الجلزون، وحي جبل الطويل في البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس واعتقلت الشاب محمود الهرش بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سعد عثمان بسيس من منزله في ضاحية اكتابا، إضافة إلى الشابين محمد بلال أبو العون ورائد عمار بركات من بلدة عنبتا شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء الدين أبو قمر من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عماد مرعي ومشعل مرعي، ويذكر أن عماد مرعي طالب في الثانوية العامة.

أما في بيت لحم، فقد طالت الاعتقالات عشرة مواطنين، بعد اقتحام بلدة الخضر واعتقال كل من: أسعد سعيد صبيح، إبراهيم مرزوق صلاح، محمد إبراهيم صلاح، أيهم أحمد عثمان صبيح، محمد أبو زيد، إبراهيم أبو الهوى، عدّال أبو رمدان، عثمان جمعة صلاح، وأحمد علي عيسى. كما اعتقلت القوات الطفل همام عيسى علي طقاطقة (17 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب المحافظة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة يومية ممنهجة ينفذها الاحتلال، تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد الانتهاكات والاعتداءات على الأسرى وعائلاتهم.

قائمة المعتقلين:

- علاء الدين أبو قمر - مخيم الفارعة - طوباس

- محمود الهرش - مخيم العين - نابلس

- عماد مرعي - سلفيت

- مشعل مرعي - سلفيت

- قسم عبد السلام البرغوثي - بلدة كوبر - رام الله

- أنس مشعل البرغوثي - بلدة كوبر - رام الله

- رمزي الرجبي - المنطقة الجنوبية - الخليل

- محمد حمدي الرجبي - المنطقة الجنوبية - الخليل

- أنور خليل عيسى جعيدي - المنطقة الجنوبية - الخليل

- المحرر سعد عثمان بسيس - ضاحية اكتابا - طولكرم

- محمد بلال أبو العون - بلدة عنبتا - طولكرم

- رائد عمار بركات - بلدة عنبتا - طولكرم

- أسعد سعيد صبيح - بلدة الخضر - بيت لحم

- إبراهيم مرزوق صلاح - بلدة الخضر - بيت لحم

- محمد إبراهيم صلاح - بلدة الخضر - بيت لحم

- أيهم أحمد عثمان صبيح - بلدة الخضر - بيت لحم

- محمد أبو زيد - بلدة الخضر - بيت لحم

- إبراهيم أبو الهوى - بلدة الخضر - بيت لحم

- عدّال أبو رمدان - بلدة الخضر - بيت لحم

- عثمان جمعة صلاح - بلدة الخضر - بيت لحم

- أحمد علي عيسى - بلدة الخضر - بيت لحم

المصدر / وكالات