يائير جولان: (إسرائيل) تتَّخذ من قتل الأطفال هواية

هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، اللواء الاحتياط يائير جولان، حرب الإبادة الجماعية على غزة، قائلًا: إن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتخذ من طرد السكان هدفًا لها".

وفي حديثه حسب ما نشر موقع "معاريف" العبري، اليوم الثلاثاء، وصف جولان استمرار الحرب في غزة بأنه يخدم أجندات سياسية، لا الأهداف العسكرية.

وأضاف: "لقد أنهينا فعليًا المهمة العسكرية في مايو ويونيو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين تحولت الحرب إلى وسيلة لبقاء الحكومة".

وأكد جولان أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، قائلاً: "لم نقضِ على حماس، ولم نُسقطها سياسياً أو عسكرياً، ولم نعد الأسرى".

وشدد على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لإعادة الأسرى، باعتبارها قضية إنسانية ووطنية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين