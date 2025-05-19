شمال غزَّة.. توقف المستشفى الإندونيسي بعد استهداف الاحتلال مولداته الكهربائية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وذلك عقب استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "استهداف المولدات يعني توقفاً كاملاً للخدمات الطبية داخل المستشفى"، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل ضرباً لعصب الخدمة الصحية ومحاولة لإنهاء عمل المرافق الطبية في القطاع بشكل ممنهج.

وحذّرت الوزارة من سيناريوهات كارثية تهدد حياة المرضى والجرحى، مؤكدة أن الاستهداف المتكرر للبنية التحتية الصحية يضع آلاف الأرواح في دائرة الخطر ويعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وفجر أمس الأحد، حاصر جيش الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي قطاع غزة بالطائرات المسيرة واستهدف محيطه بالرصاص.

وأكد مدير المستشفى، مروان السلطان، في بيان، أن "الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي بالطائرات المسيرة ويطلق الرصاص على كل من يتحرك" في محيطه، مضيفا أن طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بالرصاص قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأشار إلى إصابة أحد المرضى برصاص الاحتلال الحي؛ وذكر أن الأطباء لم يستطيعوا إكمال عملية جراحية "بسبب خطورة الوضع".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم. ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى حالة من الذعر والإرباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي بسبب حصار واستهداف جيش الاحتلال له، "ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة".

أفادت بأن "محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين". وذكرت أن اثنين من المرضى أصيبا في أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى.