فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجازر دامية في غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة (صور)

لا مكان للحياد ولم يعد الصمت ممكنًا

الاحتلال يقصف الحلم... خطيب شذَا شهيدًا قبل الموعد

إعلام عبريّ: إدخال المساعدات لغزة جاء بعد إطلاق سراح عيدان

ماذا سمح الاحتلال بإدخاله من شاحنات إلى غزة؟ المكتب الإعلامي يرد على المزاعم

"سرايا القدس" تعلن تفاصيل عملية نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

القاتل الخفيِّ في غزَّة: (إسرائيل) تلوُّث الهواء أيضًا!

فرنسا وبريطانيا وكندا: سنتخذ إجراءات ضد (إسرائيل) إذا لم تتوقف حرب غزة

الدفن "ممنوع" أيضًا.. "العالول" يفجع بابنته بلا وداع

"سرايا القدس" تعلن تفاصيل عملية نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

19 مايو 2025 . الساعة 22:12 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس: تفجير رتل عسكري إسرائيلي بعبوات برميلية شمال شرق خانيونس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية ضد قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان عسكري، إن مجموعة من مقاتليها فجرت حقلاً من العبوات البرميلية المزروعة مسبقاً لدى مرور رتل عسكري تابع لجيش الاحتلال داخل الحي المستهدف، مؤكدة أن العملية أسفرت عن خسائر مباشرة في صفوف القوة.

وأضاف البيان أن مجاهدي السرايا رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في موقع التفجير، يُرجح أنها قدمت لإخلاء الجنود القتلى والمصابين جراء الانفجار العنيف، الذي وقع صباح اليوم 18 مايو 2025.

ويأتي هذا الهجوم في إطار تصعيد المقاومة الفلسطينية للرد على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثامن، وسط تزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب وتكثيف المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة