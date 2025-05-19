"سرايا القدس" تعلن تفاصيل عملية نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية ضد قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان عسكري، إن مجموعة من مقاتليها فجرت حقلاً من العبوات البرميلية المزروعة مسبقاً لدى مرور رتل عسكري تابع لجيش الاحتلال داخل الحي المستهدف، مؤكدة أن العملية أسفرت عن خسائر مباشرة في صفوف القوة.

وأضاف البيان أن مجاهدي السرايا رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في موقع التفجير، يُرجح أنها قدمت لإخلاء الجنود القتلى والمصابين جراء الانفجار العنيف، الذي وقع صباح اليوم 18 مايو 2025.

ويأتي هذا الهجوم في إطار تصعيد المقاومة الفلسطينية للرد على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل شهره الثامن، وسط تزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب وتكثيف المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع.