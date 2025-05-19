بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزّة (صور)

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن عشرة أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال التوغلات البرية في مناطق متعددة من القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن عشرة أسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وصلواعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة، في حالة صحية منهكة.





ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم “بالصعبة”، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

أسماء الأسرى المفرج عنهم الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى:

1. رمزي عدنان حسني صالح (48 عامًا) – بيت لاهيا.

2. أشرف يوسف موسى المصري (46 عامًا) – بيت لاهيا.

3. صالح موسى عبد الله الحاج محمد (65 عامًا) – رفح.

4. إحسان رفيق عبد الله الرضيع (40 عامًا) – بيت لاهيا.

5. محمد عمر مصطفى عساف (29 عامًا) – منطقة السلاطين.

6. أحمد محمد رمضان فياض (23 عامًا) – بني سهيلا.

7. حمادة عدنان فضل الزين (28 عامًا) – بيت لاهيا.

8. أحمد سليم (40 عامًا) – غزة.







