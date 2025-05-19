ماذا سمح الاحتلال بإدخاله من شاحنات إلى غزة؟ المكتب الإعلامي يرد على المزاعم

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التجويع الممنهجة ضد سكان القطاع، من خلال الترويج الكاذب لإدخال مساعدات إنسانية "شكلية"، لا تُلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إن أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة، مشددًا أن ما يروّج له الاحتلال بشأن السماح بدخول 9 شاحنات محملة بمكملات غذائية للأطفال، لا يمثل شيئًا يُذكر أمام حاجة القطاع الفعلية.

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن غزة كانت بحاجة إلى 44 ألف شاحنة مساعدات خلال 80 يومًا من الحصار المشدد، بمعدل 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وأكد البيان أن الاحتلال لم يُدخل حتى "حبّة قمح" منذ نحو ثلاثة أشهر، في ظل إغلاق شامل للمعابر، واستمرار المجاعة المتفاقمة التي تهدد حياة نحو 2.4 مليون فلسطيني.

واعتبر المكتب أن السماح بـ9 شاحنات فقط، أي ما يعادل 0.02% فقط من الاحتياج الفعلي، يكشف "حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة خلف سياسة الحصار والإغلاق".

وحمل المكتب الحكومي، الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة، مطالبًا بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل، قبل فوات الأوان.