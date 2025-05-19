مقتل جنديّ إسرائيليّ "بنيران صديقة" داخل قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت منصات إخبارية إسرائيلية، مساء الإثنين، بمقتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حدث أمني وُصف بـ"الصعب" وقع داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث.

وأوضحت مصادر عبرية، وقوع حدث أمني خطير داخل قطاع غزة، أسفر عن قتيل على الأقل في صفوف جيش الاحتلال، في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار من قوة إسرائيلية أخرى عن طريق الخطأ، نتيجة تشخيص خاطئ للهوية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن طائرتي إنقاذ عسكريتين هبطتا في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، وكانتا تقلان جنودًا جرحى أُصيبوا خلال العملية ذاتها.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار العمليات البرية الإسرائيلية في مناطق جنوب قطاع غزة وشماله، والتي تشهد اشتباكات متكررة ومناطق تماس معقدة، ما يزيد من احتمالات وقوع مثل هذه الأخطاء القاتلة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبريَّة، عن حصيلة قتلى جيش الاحتلال خلال حوادث غير عملياتية منذ الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفقًا لبيانات الجيش، قتل 76 جنديا إسرائيليا في حوادث غير عملياتية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 30 جنديا سقطوا في تبادل إطلاق نار بين القوات الإسرائيلية.

وقُتل جنود إسرائيليون في غارات جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية ومنهم من قٌتل إثر إصابته بشظايا متفجرات، كما دهست مركبات مدرعة إسرائيلية بعضا من جنودها دون قصد، وأصيب كثيرون بنيران الدبابات.

وقالت شبكة "إن بي سي" الأميركية في تقرير لها تعليقا على هذه الحوادث إن "ما يقرب من 1 من كل 5، أو 17%، من إجمالي خسائر إسرائيل من الأرواح البشرية، لم تأت من حماس".