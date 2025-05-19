إعلام عبريّ: إدخال المساعدات لغزة جاء بعد إطلاق سراح عيدان

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كان جزءًا من العملية التي أدّت إلى إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي أفرجت عنه حركة حماس مؤخرًا.

ونفت القناة الرواية الرسمية الإسرائيلية التي قالت إن إطلاق سراح عيدان تم "من دون مقابل" وبفضل "الضغط العسكري"، مؤكدة أن هذا الادعاء "غير دقيق"، بحسب مصادر مطلعة.

وذكرت القناة أن الولايات المتحدة لعبت دورًا مركزيًا في إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن واشنطن تمارس الآن ضغوطًا لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، في محاولة لتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل تحرير باقي الأسرى ووقف الحرب.

جدير بالذكر أن إسرائيل أوقفت في 2 مارس/آذار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم وجود مئات الشاحنات من المساعدات الدولية التي تنتظر الدخول، الأمر الذي فاقم من المجاعة في القطاع.

كما تحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أجرت العديد من المباحثات بشأن غزة، وأنه سيتم الكشف عما يجري "على الأرجح خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

ولأكثر من مرة، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وحماس، ومؤسسات حقوقية، ومسؤولون أمميون، من مخاطر المجاعة وسوء التغذية "الحاد" الذي وصل له فلسطينيو غزة خاصة الأطفال والكبار في السن بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية للقطاع.