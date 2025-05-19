دبلوماسي غربي: خطة (إسرائيل) لتوزيع المساعدات في غزّة "جنونية"

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصف دبلوماسي غربي رفيع خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عبر شركة أميركية خاصة، بأنها "جنونية ومتهورة"، محذرًا من فشلها الذريع في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم، عن الدبلوماسي قوله إن الخطة "غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع"، موضحًا أن "من غير الممكن أن يتلقى نحو مليوني إنسان في غزة غذاءهم من خلال 4 أو 5 نقاط توزيع فقط".

وأضاف أن كل نقطة من النقاط الأربع المخطط لها ستكون مطالبة بخدمة ما يقارب 430 ألف شخص، مشيرًا إلى أن "ذلك ليس واقعيًا، ولا توجد أي فرصة لنجاحه".

وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخرًا نيتها إشراك شركة أميركية خاصة لتوزيع المساعدات في مناطق محددة داخل غزة، في ظل غياب ترتيبات دولية فعالة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عاملة في الميدان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أعلن جيش الاحتلال مؤخرًا توسيع عملياته العسكرية، وسط تحذيرات متكررة من منظمات أممية ودولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع المحاصر، في ظل الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.

وكان جيش الاحتلال قد استأنف، فجر 18 آذار/ مارس الماضي، عدوانه المكثف على غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وأثار موجة غضب عالمية واسعة.

وتصف منظمات إغاثية الوضع في غزة بالكارثي، إذ قالت "أطباء بلا حدود" إن القطاع بات بمثابة "مقبرة جماعية للفلسطينيين"، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحصار الشامل المفروض على غزة يشكّل "جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".