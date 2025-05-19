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"بي بي سي" تنهي خدمات لاعب قدم سابق بسبب منشور مؤيد لفلسطين

19 مايو 2025 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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بي بي سي تنهي خدمات لاعب قدم سابق بسبب منشور مؤيد لفلسطين
وكالات/ فلسطين أون لاين

انهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خدمات الإعلامي البارز ونجم منتخب إنجلترا السايق جاري لينيكر بسبب مشاركته منشور مؤيد للفلسطينيين على صفحة بتطبيق انستغرام.

وقال المدير العام لبي بي سي "لقد اعترف جاري بالخطأ الذي ارتكبه، لذا اتفقنا سويا على عدم تقديمه المزيد من البرامج بعد نهاية الموسم الجاري".

وكان لينيكر قد اتهم بمعادات السامية حتى بعد اعذاره عن مشاركة منشور من مجموعة مؤيدة لفلسطين ثم حذفه من حسابه الرسمي على انستغرام، وكان مرفقا بالمنشور صورة فأر.

يذدر أن لينيكر كان ضمن 500 شخصية بارزة وقعوا على رسالة مفتوحة في فبراير/شباط الماضي تطالب بي بي سي بإعادة بث فيلم وثائقي بعنوان "غزة.. كيف تنجو
من منطقة حرب" وذلك عبر منصة بي بي سي آي بلاير.

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#الرياضة #بي بي سي #لاعب

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