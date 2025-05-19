في خطوة تاريخية.. بريطانيا: 73% من أعضاء التعاونية يصوتون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

صوّت أعضاء سلسلة متاجر التعاونيات في المملكة المتحدة خلال اجتماعها العام السنوي لصالح اقتراح استشاري لإزالة البضائع الإسرائيلية من رفوف المتاجر.

قد تصبح شركة "كوب"، إحدى أكبر العلامات التجارية لمتاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة، أول شركة بريطانية كبرى للتجزئة تقاطع جميع البضائع الإسرائيلية، بعد أن صوت 73% من أعضائها لصالح اقتراح يحث المجموعة على إنهاء التجارة مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة.

حظي الاقتراح، الذي أُقرّ في الاجتماع العام السنوي للجمعية التعاونية يوم السبت، بتأييد ساحق، حيث صوّت 73% لصالحه. ويدعو الاقتراح مجلس الإدارة إلى إظهار "شجاعة أخلاقية وقيادة" بإنهاء جميع أشكال التجارة مع إسرائيل ردًا على ما وصفه الأعضاء بـ"التدمير الكامل" لغزة.

مع أن هذا الاقتراح غير ملزم، أكد متحدث باسم Co-op أن الشركة تُراجع سياساتها المتعلقة بالتوريد، قائلاً: "نُراجع حاليًا سياساتنا المتعلقة بالتوريد، وهو ما نُجريه من حين لآخر. وذلك لضمان أنها تُعكس قيمنا ومبادئنا وآراء أعضائنا، التي أوضحوها اليوم".

ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة بحلول نهاية الصيف، مما يثير احتمال إزالة البضائع الإسرائيلية من رفوف متاجر "كو-أوب" خلال أشهر.

من جهتها، رحّبت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، التي أيّدت القرار، بالتصويت باعتباره انعكاسًا للتضامن الشعبي الواسع مع فلسطين.

وصرح لويس باكون، المتحدث باسم الحملة: "يُظهر تصويت الجمعية العمومية لشركة Co-op التزام المواطنين العاديين في هذا البلد بقضية العدالة والحرية لفلسطين في حياتهم اليومية، ورفضهم دعم اقتصاد الفصل العنصري الإسرائيلي". وأضاف: "على شركة Co-op الآن الاستماع إلى أعضائها وتطبيق القرار بسحب جميع البضائع الإسرائيلية من الأسواق".

لطالما ميّز الموقف الأخلاقي لسلسلة متاجر "كو-أوب" عن غيرها من متاجر السوبر ماركت البريطانية. فقد كانت أول شركة تجزئة بريطانية تُقاطع سلع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي سياسة اعتمدتها عام ٢٠٠٧. وسلط الأعضاء الذين قدموا الاقتراح الجديد الضوء على قرار "كو-أوب" السابق بوقف بيع المنتجات الروسية عام ٢٠٢٢ عقب غزو أوكرانيا، وطالبوا بالالتزام بنفس "المبادئ والقيم الأخلاقية" تجاه إسرائيل.

يأتي هذا التصويت في ظل تشديد الرقابة على تواطؤ الشركات في الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث قُتل أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. وجادل أعضاء الجمعية التعاونية بأن استمرار التجارة مع إسرائيل يتناقض مع التزام الجمعية المعلن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

يُذكر أن الاقتراح مُرّ رغم ضغوط منظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل"، وهي جهة قانونية سيئة السمعة سعت إلى سحبه، متهمةً "كوب" بالترويج "للكراهية العنصرية" واحتواء "تصريحات كاذبة وتشهيرية". مع ذلك، سمحت "كوب" لأعضائها بالتصويت على الإجراء، مؤكدةً بذلك على ديمقراطيتها الداخلية.

ورغم أن التصويت لا يلزم المجلس بالتصرف، فإن العديد من الأعضاء والنشطاء يزعمون أن الفشل في تنفيذ القرار من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية التعاونية كمنظمة مدفوعة بالقيم.