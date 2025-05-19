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الصِّحَّة بغزَّة:  136 شهيدًا و 364 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

19 مايو 2025 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة:  136 شهيدًا و 364 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 136 شهيدًا ( منهم 11 شهيدًا انتشال)، و 364 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,340 شهيدًا، 9,357 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,486 شهيدًا و 151,398 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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