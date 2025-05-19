عملية "عربات جدعون" الأهداف الإسرائيلية والموقف الأمريكي والتداعيات المحتملة على مصر

صدام سحويل

تُعد عملية “عربات جدعون” التي أطلقتها دولة الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إحدى أوسع العمليات العسكرية منذ السابع من أكتوبر، من حيث الكثافة النارية، وحجم الاستهداف، وتعدد الأهداف الاستراتيجية. هذه العملية لا يمكن فهمها فقط في سياق المواجهة العسكرية مع المقاومة الفلسطينية، بل يتجاوز أثرها ليطال التوازنات الإقليمية، وخريطة التحالفات، واحتمالات التهجير القسري، في ظل انكشاف نوايا صريحة لإعادة تشكيل الواقع السكاني والسياسي لغزة.

الأهداف الإسرائيلية من عملية "عربات جدعون" العسكرية

تسعى "إسرائيل" من خلال عملية “عربات جدعون” إلى تحقيق جملة من الأهداف المترابطة التي تتجاوز نطاق العمل العسكري التقليدي. فعلى المستوى التكتيكي، تركز العملية على استنزاف قدرات المقاومة الفلسطينية، عبر استهداف بنيتها التحتية، وتصفية قادتها الميدانيين، وتدمير شبكة الأنفاق ومراكز القيادة والسيطرة، وهو ما صرح به عددا من القادة الإسرائيليين وما أعلنه الجيش اليوم من بدء عملية برية في شمال القطاع وجنوبه في اطار عملية "عربات جدعون". إلا أن القراءة الاستراتيجية الأعمق تكشف عن أهداف خفية تتعلق بإعادة تشكيل الواقع السكاني والديموغرافي في قطاع غزة (إعادة هندسة القطاع)، من خلال خلق بيئة طاردة للسكان المدنيين، تمهيدًا لتطبيق سيناريو التهجير القسري، سواء بشكل مباشر أو تحت غطاء “الملاذات الإنسانية” جنوب القطاع. وتنسجم هذه الأهداف مع مقاربات يمينية متطرفة داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، ترى في الحرب الحالية فرصة تاريخية لإحداث تحوّل جذري في بنية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يتجاوز المواجهة العسكرية إلى تفكيك مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية في غزة، وتفريغها من مضمونها المقاوم والديموغرافي معًا.

الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل

يتسم الموقف الأمريكي من عملية “عربات جدعون” بدعم ثابت وواضح للموقف الإسرائيلي، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، بما يعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين الطرفين. فقد وفّرت واشنطن غطاءً سياسيًا كاملاً لتل أبيب منذ اليوم الأول لحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، عبر تعطيل الجهود الأممية لوقف إطلاق النار، واستمرار إمداد الجيش الإسرائيلي بالذخائر والدعم اللوجستي والاستخباري، ما ساهم في توسيع نطاق الحرب وتعقيد مسارات التهدئة.

ورغم الإفراج عن الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر، لم تُبدِ الإدارة الأمريكية التزامًا جديًا تجاه إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يكشف أن الملف الإنساني لا يُدار من منطلقات أخلاقية أو قانونية، بل يُستخدم كأداة تفاوضية لتحقيق أهداف سياسية.

كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي أشار فيها إلى إمكانية تهجير مليون فلسطيني إلى ليبيا، تُظهر تبنيًا واضحًا لأطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتعكس *ضغوطًا مبطنة على الجانب المصري* لقبول سيناريو التهجير إلى سيناء، رغم الرفض المصري المعلن لذلك. وعليه، فإن الموقف الأمريكي، سواء من خلال دعمه العسكري أو طرحه السياسي، لا يمكن قراءته إلا باعتباره *امتدادًا مباشراً للسياسات الإسرائيلية* في المنطقة، وليس موقفًا وسيطًا أو متوازنًا بأي حال.

تداعيات العملية على مصر وسيناريوهات المواجهة

تشكل مصر الجبهة الأكثر حساسية في سياق هذه العملية، باعتبارها الدولة الحدودية الوحيدة مع قطاع غزة، والقادرة فعليًا على تعطيل أو تسهيل تنفيذ مشروع التهجير. ومع أن القاهرة أعلنت موقفًا حاسمًا برفض أي سيناريو يؤدي إلى توطين الفلسطينيين في سيناء، إلا أن استمرار الضغوط العسكرية والإنسانية باتجاه الجنوب، وتوظيف الخطاب الدولي لتبرير “الحلول المؤقتة”، *قد يؤدي إلى وضع مصر أمام خيارات صعبة وتحديات وجودية.

وعليه، يمكن تصور السيناريوهات التالية:

سيناريو الحسم الإسرائيلي الميداني

تمضي إسرائيل في عمليتها العسكرية وفق منطق “فرض الأمر الواقع”، عبر تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، يهدف إلى *خلق بيئة طاردة للسكان المدنيين من خلال تكثيف القصف، وتدمير البنية التحتية المدنية، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والدواء والغذاء. وتُستخدم هذه الأدوات بشكل ممنهج لدفع السكان إلى البحث عن ممر للخروج، في ظل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل.

في هذا السياق، قد تسعى إسرائيل، بدعم أمريكي واضح، إلى *خلق ظروف ميدانية خانقة* تدفع مصر إلى إعادة النظر في موقفها تحت ضغط الواقع الإنساني المتدهور، دون الحاجة إلى إعلان رسمي عن قبول التهجير.

هذا السيناريو يُبقي مصر في بؤرة المواجهة، ويضعها أمام معضلة مستمرة بين الاعتبارات الإنسانية من جهة، والثوابت الوطنية من جهة أخرى.

سيناريو الرفض المصري القاطع

يدفع نحو مواجهة سياسية مباشرة، وربما توتر أمني في حال محاولة فرض التهجير بالقوة.

سيناريو "الحلول المؤقتة"

بوساطة إقليمية، يتيح لإسرائيل إعادة التموضع دون تحقيق هدف التهجير، لكنه لا يمنع إعادة تفعيل العملية مستقبلاً.

خاتمة

تُعد عملية “عربات جدعون” أداة استراتيجية تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض تغييرات جذرية على المشهد الفلسطيني في قطاع غزة، تحت غطاء عسكري كثيف، وبدعم أمريكي مباشر وواضح. ورغم وجود إرادة دولية متزايدة لوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة التأثير في ظل *التصلب الإسرائيلي والإسناد السياسي والعسكري الأمريكي*، ما يضعف فعالية التحركات الأممية ويمنعها من تحقيق اختراق حقيقي في مسار التهدئة. وفي ظل تصاعد الضغط الميداني باتجاه الجنوب، تبقى مصر في صلب المعادلة، أمام تحدٍّ حادٍّ بين *حماية أمنها القومي وثوابتها التاريخية في رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره مساسًا جوهريًا بالقضية الفلسطينية*، وبين الاستجابة للواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وهو ما يجعل المنطقة على شفا سيناريوهات مفتوحة ومعقدة.

المصدر / فلسطين أون لاين