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الاحتلال يهدم 16 منزلًا على الأقل في قرية السر بالنقب المُحتل

19 مايو 2025 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم 16 منزلًا على الأقل في قرية السر بالنقب المُحتل

اقتحمت آليات وجرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، قرية السر مسلوبة الاعتراف، غرب بلدة شقيب السلام، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وشرعت بعمليات هدم واسعة.

وقال مدير عام المجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، سليمان الهواشلة، إن "عمليات الهدم تأتي بعد قرار محكمة الصلح في بئر السبع، يوم الخميس الماضي، بهدم منازل القرية وتفريغها من أهلها".

وتابع الهواشلة، أن "عمليات الهدم اليوم استهدفت 16 منزلا على الأقل، فيما كان قد هدم بعض الأهالي منازلهم بشكل ذاتي خلال الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه "يعيش في القرية نحو 1500 مواطن من قبيلة العزازمة، وتفتقر القرية لأي بنى تحتية من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى المدارس والمرافق الطبية وغيرها..".

وأضاف أن "عمليات الهدم تأتي ضمن سياسات التهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد العرب في البلاد وعرب النقب على وجه الخصوص، وفي ذات الحين يتم الإعلان عن خطط لإقامة مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة، التمييز العنصري ضد العرب بات أوضح من الشمس في كبد السماء".

وأفادت مصادر من المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف إلى أنه "خلال الأسبوعين المقبلين متوقع هدم أكثر من 200 منزل في قرية السرّ، بما معناه هدم القرية بشكل كامل واقتلاع وتهجير أهلها".

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #هدم في النقب

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