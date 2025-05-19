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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

19 مايو 2025 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، حيث شهدت الأيام الأخيرة محاولات متكررة من قبل المستوطنين لإدخال "قرابين" حية إلى داخل المسجد، في محاولة لتكريس طقوس توراتية داخل الحرم القدسي الشريف.  وقد أحبط حراس المسجد الأقصى، قبل أيام، محاولة مستوطنين تهريب "قربان" لذبحه داخل باحات المسجد.  

 

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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