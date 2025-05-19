الهمص: المرافق الطبية تواجه ظروفًا كارثية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل

حذر مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، في تصريحات متلفزة، من أن استمرار حملة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنظومة الصحية يهدد حياة ملايين السكان في القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن المرافق الطبية تواجه ظروفًا كارثية في ظل العدوان المتواصل.

وأوضح الهمص في تصريحاته اليوم الإثنين، أن سوء التغذية يتفاقم بشكل خطير في غزة، حيث بات يصيب جميع الفئات العمرية دون استثناء، نتيجة الحصار ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والتجهيزات والمستلزمات الأساسية، وهو ما يعوق تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

وأكد الهمص أن ما يجري يمثل انتقامًا واضحًا من المدنيين والعاملين في المجال الصحي، داعيًا إلى ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم.

واختتم بمناشدة عاجلة للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية للتحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"حرب التجويع والإبادة" التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة، محذرًا من أن الصمت الدولي يساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين