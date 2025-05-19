فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم 16 منزلًا على الأقل في قرية السر بالنقب المُحتل

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوّات الاحتلال

الهمص: المرافق الطبية تواجه ظروفًا كارثية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل

ليلةٌ دامية جديدة على غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

باحث إسرائيلي: استمرار التزام العرب باتفاقيات التطبيع رغم حرب غزة "لافت للنظر"

إصابة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بسرطان بروستاتا عدواني وانتشار المرض

المكتب الحكومي: الاحتلال يتعمَّد قصف المستشفيات ومستودعات الأدوية في قطاع غزَّة

ألوية الناصر: استشهاد القائد أحمد سرحان بعد إفشاله عملية خاصة للاحتلال في خانيونس

الخليج يتقدّم وأميركا تتغيّر

وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة بغزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. مرفق رابط التسجيل

الهمص: المرافق الطبية تواجه ظروفًا كارثية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل

19 مايو 2025 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
...
د. مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بغزة

حذر مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، الدكتور مروان الهمص، في تصريحات متلفزة، من أن استمرار حملة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنظومة الصحية يهدد حياة ملايين السكان في القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن المرافق الطبية تواجه ظروفًا كارثية في ظل العدوان المتواصل.

وأوضح الهمص في تصريحاته اليوم الإثنين، أن سوء التغذية يتفاقم بشكل خطير في غزة، حيث بات يصيب جميع الفئات العمرية دون استثناء، نتيجة الحصار ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية والتجهيزات والمستلزمات الأساسية، وهو ما يعوق تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

وأكد الهمص أن ما يجري يمثل انتقامًا واضحًا من المدنيين والعاملين في المجال الصحي، داعيًا إلى ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحقهم.

واختتم بمناشدة عاجلة للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية للتحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"حرب التجويع والإبادة" التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة، محذرًا من أن الصمت الدولي يساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#غزة #الحرب على غزة #مدير المستشفيات الميدانية #مروان الهمص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة