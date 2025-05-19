إصابة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بسرطان بروستاتا عدواني وانتشار المرض

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر معاناته من أعراض بولية متزايدة.

وأكد بيان صادر عن المكتب أن التشخيص تم يوم الجمعة الماضي، حيث أظهرت الفحوصات انتشار المرض إلى العظام، ما يشير إلى مرحلة متقدمة من السرطان.

وأوضح البيان أن سرطان البروستاتا الذي أُصيب به بايدن يحمل درجة 9 على مقياس غليسون، وهو ما يصنفه ضمن أكثر الأنواع شراسة وخطورة. ورغم عدوانية المرض، أفاد المكتب بأن السرطان يبدو حساسًا للعلاج الهرموني، مما يتيح إمكانية السيطرة عليه بشكل فعال، مشيرًا إلى أن بايدن وعائلته يتشاورون حاليًا مع الفريق الطبي حول الخيارات العلاجية المتاحة.

ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ويمثل نحو 15% من حالات السرطان التي تصيب الذكور عالميًا. وتزداد صعوبة العلاج عند انتشار المرض خارج البروستاتا، خاصة إذا وصل إلى العظام، حيث تتعقد فرص الاستئصال الكامل للخلايا السرطانية.

وقد تفاعل عدد من الشخصيات السياسية مع نبأ إصابة بايدن، حيث أعرب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن تمنياته لبايدن بالشفاء العاجل، مؤكدًا حزنه لسماع هذا الخبر. كما عبرت كامالا هاريس، نائبة بايدن السابقة، عن دعمها له، ووصفت بايدن بأنه "مقاتل" سيواجه هذا التحدي بقوة وتفاؤل. من جانبه، أشاد الرئيس الأسبق باراك أوباما بجهود بايدن في دعم أبحاث السرطان، معربًا عن ثقته في قدرته على تجاوز هذه الأزمة.

يذكر أن صحة بايدن كانت محل جدل ونقاش واسع خلال فترة رئاسته، خاصة بعد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 عقب مناظرة أثارت الكثير من التساؤلات حول قدرته الصحية، لتخوض كامالا هاريس الانتخابات بدلاً عنه وتخسر أمام دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد غياب أربع سنوات.

المصدر / وكالات