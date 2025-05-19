فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بسرطان بروستاتا عدواني وانتشار المرض

ألوية الناصر: استشهاد القائد أحمد سرحان بعد إفشاله عملية خاصة للاحتلال في خانيونس

قراءةٌ تفصيليَّة في عملية تسلُّل قوَّة "إسرائيلية" إلى شرق خانيونس.. محلِّل سياسي يكشف

الخليج يتقدّم وأميركا تتغيّر

وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة بغزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. مرفق رابط التسجيل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 19 مايو 2025

أسيرة "إسرائيلية" سابقة تُهاجم نتنياهو: عشتُ محرقةً في غزَّة وتحوَّلنا إلى أسرى للحفاظ على حكومتك!

الهلال الأحمر: كافة مستشفيات قطاع غزّة تعمل بشكلٍ جزئي والأوضاع تفوق الكارثة

أبو سلمية: نُفاضل بين الجرحى والمرضى في مستشفيات غزَّة بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطِّبية

"مستعربون" يغتالون قياديًا بخانيونس ويعتقلون زوجته وأطفاله.. ما تفاصيل الحدث؟

إصابة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بسرطان بروستاتا عدواني وانتشار المرض

19 مايو 2025 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأمريكي السابق بايدن

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، عن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر معاناته من أعراض بولية متزايدة.

وأكد بيان صادر عن المكتب أن التشخيص تم يوم الجمعة الماضي، حيث أظهرت الفحوصات انتشار المرض إلى العظام، ما يشير إلى مرحلة متقدمة من السرطان.

وأوضح البيان أن سرطان البروستاتا الذي أُصيب به بايدن يحمل درجة 9 على مقياس غليسون، وهو ما يصنفه ضمن أكثر الأنواع شراسة وخطورة. ورغم عدوانية المرض، أفاد المكتب بأن السرطان يبدو حساسًا للعلاج الهرموني، مما يتيح إمكانية السيطرة عليه بشكل فعال، مشيرًا إلى أن بايدن وعائلته يتشاورون حاليًا مع الفريق الطبي حول الخيارات العلاجية المتاحة.

ويعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ويمثل نحو 15% من حالات السرطان التي تصيب الذكور عالميًا. وتزداد صعوبة العلاج عند انتشار المرض خارج البروستاتا، خاصة إذا وصل إلى العظام، حيث تتعقد فرص الاستئصال الكامل للخلايا السرطانية.

وقد تفاعل عدد من الشخصيات السياسية مع نبأ إصابة بايدن، حيث أعرب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن تمنياته لبايدن بالشفاء العاجل، مؤكدًا حزنه لسماع هذا الخبر. كما عبرت كامالا هاريس، نائبة بايدن السابقة، عن دعمها له، ووصفت بايدن بأنه "مقاتل" سيواجه هذا التحدي بقوة وتفاؤل. من جانبه، أشاد الرئيس الأسبق باراك أوباما بجهود بايدن في دعم أبحاث السرطان، معربًا عن ثقته في قدرته على تجاوز هذه الأزمة.

يذكر أن صحة بايدن كانت محل جدل ونقاش واسع خلال فترة رئاسته، خاصة بعد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 عقب مناظرة أثارت الكثير من التساؤلات حول قدرته الصحية، لتخوض كامالا هاريس الانتخابات بدلاً عنه وتخسر أمام دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد غياب أربع سنوات.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الرئيس الأمريكي #بايدن #سرطان بروستاتا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة