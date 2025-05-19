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وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة بغزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. مرفق رابط التسجيل

19 مايو 2025 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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وزارة الحكم المحلي والأمم المتحدة بغزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. مرفق رابط التسجيل

أعلنت وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح والمنطقة الوسطى، وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، عن فتح باب التسجيل لوظائف تشغيل مؤقتة لعمال نظافة يمتلكون عربات كارو (تُجر بواسطة حيوانات).

يهدف هذا الإعلان إلى توظيف عمال نظافة مؤقتين للقيام بمهام الجمع الأولي للنفايات الصلبة باستخدام الأدوات والمعدات البسيطة، ونقلها من الأحياء والشوارع ومخيمات النزوح في المدن المذكورة إلى الأماكن المخصصة للتجميع.

الشروط الأساسية للتقدم للوظيفة:

 - العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 55 عامًا.

 - الإقامة: أن يكون المتقدم من سكان المناطق الواقعة ضمن نطاق محافظات خانيونس، رفح والمنطقة الوسطى.

- الممتلكات: امتلاك أو القدرة على توفير عربة كارو مجهزة بصندوق لجمع النفايات.

 - الحيوان: يجب أن يكون الحيوان المستخدم (حصان أو حمار) بصحة جيدة وغير مصاب.

 - الوضع الوظيفي: ألا يكون المتقدم عاملاً في أي جهة حكومية أو غير حكومية وألا يكون لديه دخل ثابت.

 - الالتزام بالعمل: الالتزام بساعات العمل المحددة (5 ساعات يوميًا) والتعليمات الصادرة عن مسؤول قسم النظافة.

 - القدرات البدنية والفنية: التمتع بالقدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لجمع ونقل النفايات.

 - قيود عائلية: لا يُقبل أكثر من فرد واحد من العائلة المباشرة (الأب، الابن، الإخوة) للعمل في هذا البرنامج.

آلية التقديم:

يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الرابط التالي: اضغط هنا

فترة التقديم: من تاريخ 19 مايو 2025 وحتى 22 مايو 2025. لن يتم النظر في أي طلبات تُقدم بعد هذا التاريخ أو بأي وسيلة أخرى.

ملاحظات هامة:

 - التسجيل عبر الرابط الإلكتروني أو القبول في القرعة لا يضمن فرصة العمل، حيث يعتمد ذلك على توفر التمويل، واستمرار المشروع، والالتزام بالشروط والمعايير.

 - يُمنع التسجيل في أكثر من مدينة، وسيتم إلغاء أي طلبات مكررة.

 - من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في 8 يونيو 2025، وسيستمر لمدة دورتين، كل دورة 45 يومًا.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #وظائف شاغر

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