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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 19 مايو 2025

19 مايو 2025 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 19 مايو

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.64-3.69 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.85-4.90، بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع.

- الدولار مقابل الدينار: شراء 0.75-0.77، بيع.

- اليورو مقابل الدولار: شراء 0.85-0.97، بيع.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #ارتفاع الدولار أمام العملات الأجنبية #سوق العملات

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