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"يداك ملطَّخة بالدِّماء"

أسيرة "إسرائيلية" سابقة تُهاجم نتنياهو: عشتُ محرقةً في غزَّة وتحوَّلنا إلى أسرى للحفاظ على حكومتك!

19 مايو 2025 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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أسيرة "إسرائيلية" سابقة تُهاجم نتنياهو: عشتُ المحرقةَ في غزَّة وتحوَّلنا إلى أسرى للحفاظ على حكومتك!

هاجمت أسيرة "إسرائيلية" سابقة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفةً إياه بـ"المماطل" و"الملطَّخ بالدّماء"، بسبب مواصلته الحرب على غزة دون تحقيق أي أهداف، ورفضه صفقة شاملة لإعادة الأسرى "الإسرائيليين" لدى المُقاومة في غزَّة.

وبعثت الأسيرة المفرج عنها أربيل يهود رسالة إلى نتنياهو، جاء في نصّها "ستكون أيديكم ملطخة بدماء الأسرى، ودماء الجنود الذين سيُقتلون إن لم توقفوا الحرب"

جاء ذلك خلال مشاركتها صباح اليوم الاثنين في جلسة للجنة الدستور، كما طالبت بالإسراع للإفراج عن الأسرى.

وأضافت، "أنا أربيل يهود جئت لأصرخ صرخة الأسرى وأطالب بإعاتهم"، وأكملت "لقد تحولوا إلى أسرى، للحفاظ على حكومة نتنياهو".

وأشارت يهودا إلى أنها عايشت القصف الشديد في غزة، مضيفةً "اعتقدتُ بأنها آخر أيام في حياتي، عايشت المحرقة بعينها".

وطالبت الجمهور "الإسرائيلي" للخروج إلى الشارع بأعداد كبيرة للمطالبة بوقف الحرب، وعقد صفقة شاملة لإعادة الأسرى.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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