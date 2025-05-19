أبو سلمية: نُفاضل بين الجرحى والمرضى في مستشفيات غزَّة بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطِّبية

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن الاحتلال يثأر من المستشفيات لمنعها من علاج الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن هناك استهداف متعمد للمنظومة الصحية ولقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح سُجّلوا في مستشفيات القطاع خلال 4 أيام؛ جراء تصعيد الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة.

وأضاف "لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى مع تدفق أعداد كبيرة منهم"، مبينًا أن الجرحى والمرضى لا يمكنهم الوصول إلى مستشفى العودة المحاصر.

ونوّه إلى أن المرضى والجرحى لا بديل أمامهم سوى مستشفى المعمداني والشفاء في مدينة غزة.

وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يتعمّد استهداف المنظومة الصحية، لقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى وفاة مريضين بالكلى قبل ساعتين بسبب غياب المستلزمات الطبية.

وأشار، إلى أن الأطباء وصلوا إلى مرحلة المفاضلة بين الجرحى والمرضى بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطبية.

وذكر أبو سلمية، أن استهداف الاحتلال مخزن الأدوية في مستشفى ناصر يحرم أهالي رفح وخانيونس من العلاج.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ591 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس الأحد، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 مصابًا بجروح متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين اون لاين