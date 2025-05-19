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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 مايو 2025

19 مايو 2025 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 19 مايو 2025، انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة 

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً وغائماً جزئياً في الجبال وحاراً نسبياً في المناطق المنخفضة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس مائلاً للبرودة خاصة فوق الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: معتدلة وغائمة جزئياً.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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