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من بينهم طفلان.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

19 مايو 2025 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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من بينهم طفلان.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موسى عواد (34 عاما) من جبل الموالح، وأنس محمد أبو عاهور (30 عاما) من شارع الصف بيت لحم، ومحمد خالد أبو عمار (26 عاما)، ومحمد رائد عبيات، وخليل حسن النبهان من واد أبو فريحة شرقا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت فجار جنوبا، شادي محمد الهشلمون (14 عاما)، وعمار علي طقاطقة (15 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما قامت قوات الاحتلال تدمير ضريح الشهيد عاطف عبيات في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

وفي قلقيلية، قالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت الشابين مؤمن أبو شاهين، وأنس أبو شاهين، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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