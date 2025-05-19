فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منزلًا في شقبا غرب رام الله

ليلةٌ دامية جديدة على غزَّة.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على القطاع لليوم الـ 591

قيادي بحماس يردُّ على مزاعم التوصل إلى هدنة في غزَّة لمدة شهرين

جروح غزة المفتوحة.. رحلة دعاء الأيوبي بين الألم والأمل المعلق

الأورومتوسطي: "إسرائيل" صعّدت الإبادة في غزة عقب الإفراج عن عيدان ألكسندر

"أنصار الله" تحذر من استهداف وشيك لمطار (بن غوريون)

حماس تعلق على قرار الاحتلال بناء جدار أمني على حدود الأردن

بالأسماء.. 35 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

تسجيل برنامج المكملات الغذائية المجانية في غزة للأطفال والحوامل والمرضعات

خبير إسرائيليّ: الجيش في مأزق وجودي... وتقديرات "قاتمة" بشأن مسار حرب غزَّة

الاحتلال يهدم منزلًا في شقبا غرب رام الله

19 مايو 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يهدم منزلًا في شقبا غرب رام الله

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، منزلًا في قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم عبد القادر شلش، والمؤلف من طابقين، على مساحة أكثر من نصف دونم، شرق القرية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #هدم منازل في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة