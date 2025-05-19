الاحتلال يهدم منزلًا في شقبا غرب رام الله

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، منزلًا في قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت القرية، وشرعت بهدم منزل المواطن إبراهيم عبد القادر شلش، والمؤلف من طابقين، على مساحة أكثر من نصف دونم، شرق القرية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

المصدر / وكالات