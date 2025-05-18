"أنصار الله" تحذر من استهداف وشيك لمطار (بن غوريون)

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، الأحد، شركات الطيران والمسافرين الأجانب من مغادرة مطار اللد "بن غوريون" الإسرائيلي، قبيل تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف المطار خلال الساعات القادمة.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحركة، نصر الدين عامر، في بيان عبر صفحته على "تلغرام"، إن القوات المسلحة اليمنية ستنفذ هجمات تستهدف مطار اللد وغيره من المطارات، ردًا على التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة والعدوان على اليمن، واستكمالًا لقرار القيادة اليمنية بفرض حظر جوي على هذه المطارات.

وأكد عامر استمرار الحظر البحري وإغلاق ميناء أم الرشراش حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، محذرًا شركات الطيران المتبقية في المطار والمسافرين، لا سيما الأجانب، من مغادرته فورًا حفاظًا على سلامتهم، واصفًا التحذير بأنه إخلاء مسؤولية.

وفي سياق متصل، قال قيادي في جماعة أنصار الله لقناة الجزيرة إن استكمال الحظر على مطارات العدو الإسرائيلي بات في طريقه للتنفيذ التام، مشيرًا إلى استمرار القصف الصاروخي بهدف دعم هذا الحظر، ومؤكدًا استمرار العمل ضد إسرائيل حتى تحقيق الأهداف العادلة.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، يحيى سريع، أعلن أن عمليات الإسناد اليمنية لغزة بلغت الأسبوع الماضي 9 عمليات بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيرة، من بينها عمليات استهدفت مطار اللد في إطار فرض الحظر الجوي على الاحتلال الإسرائيلي.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك إذا ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة في القطاع، لكنهم وافقوا على إنهاء الهجمات على السفن الأميركية.

وكانت إسرائيل نفذت أول أمس الجمعة هجمات على ميناءين بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وفق بيان الجيش الإسرائيلي، وتوعدت باستهداف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي السادس من مايو/أيار الماضي، شنت إسرائيل غارة ألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في صنعاء وأودت بحياة عدة أشخاص.