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الاحتلال يوافق على بناء سياج على الحدود الأردنية

18 مايو 2025 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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الاحتلال يوافق على بناء سياج على الحدود الأردنية
وكالات/ فلسطين أون لاين

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اليوم الأحد، على خطة لإقامة "حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية، كما صدق "الكابينت" على إقامة مدارس عسكرية وبؤر استيطانية وعزب زراعية في غور الأردن، وفق ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وأوردت إذاعة جيش الاحتلال، أمس، "خطر الحدود الأطول مع "إسرائيل" التي تمتد لأكثر من 300 كيلومتر، بررت وصول المتسلل إلى إحدى المستوطنات على الحدود بانشغال الجيش الإسرائيلي بساحات أخرى.

وقالت إن المخاوف الإسرائيلية من الحدود الأردنية تتزايد، لذا سيُنشئ الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأردن خلال الأسابيع المقبلة فرقة عسكرية جديدة تُدعى "فرقة جلعاد"، وستنتشر من غور الأردن وحتى وادي عربة، وستكون مهمتها بناء استجابة أمنية على الحدود الأردنية ضمن الموارد المتاحة للجيش.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد نشرت تقريرا في أبريل/نيسان الماضي، يشير إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف متسلل قدموا من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2024 أي بمعدل نحو 600 متسلل شهريا.

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#الأردن

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