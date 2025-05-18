بالأسماء.. 35 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن المعطى الوحيد المتوفر حول أعداد معتقلي غزة ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال ممن تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ (44) أسيرا بين صفوف معتقلي غزة ارتقوا بعد الإبادة، وهم من بين (69) أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء ما زالوا رهن الإخفاء القسري.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

وبينت الهيئة والنادي أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجاز 35 أسيرا من غزة، على النحو التالي:

1. أحمد يوسف عبد الوهاب/ سجن (النقب)

2. أحمد مغنم إسماعيل عبد الرحمن/ سجن (النقب)

3. أحمد صقر أحمد شقورة / (سديه تيمان)

4. رائد يعقوب إسماعيل الطويل/ (سديه تيمان)

5. سهيل طارق الأشقر/ (سديه تيمان)

6. خليل حمزة دباغ /(معسكر عوفر)

7. أحمد عايش شعبان عليان/ (سجن النقب)

8. شهيد عبد الله محمد سبع/ (سجن عوفر)

9. عبد الله زياد حمادة/ (سجن عوفر)

10. مالك منير أبو عوده /(سجن النقب)

11. عز الدين مصطفى زعانين/ (سجن نفحة)

12. سالم محمد سالم نصير/ (سجن النقب)

13. تامر سمير محمد قرموط/ (سجن النقب)

14. سهيل طارق الأشقر/ (سديه تيمان)

15. غسان خليل عطيه حمدان/ (معسكر عوفر)

16. عبد الرحمن أنيس زنون/ (سجن عوفر)

17. حسام اكتيع /(سجن نفحة)

18. محمود حسين مرضي غلبان /(سجن عوفر)

19. يحيى بشير عبد الرازق جيدان/ (سجن نيتسان)

20. سهيل عمر عاشور سعدة /(معسكر عوفر)

21. محمد إسماعيل عبد الرحمن/ (سجن عوفر)

22. كمال عوض أبو سخيله/ (معسكر سديه تيمان)

23. طارق عايش سيد حمدان /(سجن عوفر)

24. محمد وتنل عبد الغني عطا الله/ سجن عوفر

25. محمد حلمي محمود شقوره / سجن عوفر

26. أحمد خضر أبو سالم/ سجن عوفر

27. بلال محمد المصري /(سديه تيمان)

28. محمد سعيد زقوت/ (سجن النقب)

29. أحمد جمعه المدني /(سجن نيتسان)

30. أحمد تيسير أبو عجوة /(معسكر عوفر)

31. بهاء جميل قاسم /(سجن نفحة)

32. إبراهيم أشرف عبد النبي /(سجن نفحة)

33. مروان موسى البنا /(النقب)

34. محمد كمال رضوان /(سجن نفحة)

35. عدي مؤمن صابر ياسين /(سجن نفحة)