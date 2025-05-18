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لازاريني: الساعة في غزة تدق باتجاه المجاعة

18 مايو 2025 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أن "الساعة تدق باتجاه المجاعة"، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد لازاريني، في منشور عبر منصة "إكس"، اليم الأحد، أن "شعب غزة يموت، والمساعدات مكدسة خارج القطاع، فيما تقترب صلاحية المواد الغذائية والأدوية من الانتهاء.

ودعا المسؤول الأممي إلى رفع الحصار فوراً وفتح المعابر للسماح بوصول الإغاثة الإنسانية، قائلاً: "دعونا نؤدي عملنا، لا حاجة لإعادة اختراع العجلة، فالتخطيط المستمر يشتت الانتباه عن الفظائع على الأرض".

وأشار إلى أن المجتمع الإنساني، بما في ذلك "أونروا"، يمتلك الجاهزية والخبرة الكافية للوصول إلى المحتاجين داخل القطاع فور السماح بالدخول.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، في وقت سابق، أن المساعدات المخصصة لغزة متوقفة منذ أكثر من شهرين، رغم توفر الإمدادات عند الحدود، في ظل رفض الكيان الإسرائيلي السماح بإدخالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأونروا #تجويع غزة #فيليب لازاريني #حرب الإبادة

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