الصحة بغزة: 67 شهيدًا و361 جريحًا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 67 شهيدا و361 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية جراء تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية، لترتفع حصيلة الإبادة المتواصلة منذ 19 شهرًا إلى 174.373 شهيدًا وجريحًا.

وقالت الوزارة في بيان الإحصائي اليومي، إن من بين الشهداء 5 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، مبينة أن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 53,339 شهيدًا و 121,034 إصابة.

وأشارت الصحة إلى أن الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بلغ 96 شهيداً وأكثر من 140 جريح نتيجة مجازر الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 3,193 شهيدا و8,993 مصابا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 18 شهرا إلى 174,373 شهيدا وجريحا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين