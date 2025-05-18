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حماس: الاحتلال الفاشي يرتكب جرائم حرب بغطاء سياسي وعسكري أمريكي

18 مايو 2025 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بمنحها حكومة الاحتلال الإرهابي غطاءً سياسياً وعسكرياً.

واستشهد 106 فلسطينيين منذ فجر الأحد، جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة في تصعيد إسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرا.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الأحد: "إن استهداف خيام النازحين، وإحراقها بمن فيها من مدنيين أبرياء؛ هو جريمة وحشية جديدة، تجسّد فاشية حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وانتهاكها الصارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

واستهجنت الحركة حالة الصمت والعجز الذي تقابِل به منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودول العالم هذه الجرائم الوحشية، والانتهاكات غير المسبوقة لكل قوانين الحروب، التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية.

وجددت حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية، لتحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه المجازر والإبادة المستمرة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإغاثة شعبنا، وإمداده بما يلزم لدعم صموده على أرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جرائم حرب #حرب الإبادة

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