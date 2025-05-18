مستشفى العودة على حافة الإغلاق.. نقص الوقود والعدوان يشكلان تهديداً كارثياً شمال غزة

غزة/ نور الدين صالح:

حذّر مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، د. محمد صالحة، من كارثة صحية وإنسانية وشيكة مع تكثيف الاحتلال عدوانه المستمر على مناطق شمال القطاع، الذي دخل يومه الخامس على التوالي، مؤكداً أن المستشفى قد يتوقف عن العمل خلال أسبوع إذا لم تدخل كميات جديدة من الوقود.

ووصف صالحة، في حديث لصحيفة "فلسطين"، ليالي العدوان الماضية بأنها "دامية جداً"، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 إصابة و6 شهداء، فيما استقبل صباح أمس 4 شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب 7 إصابات أخرى.

وأوضح صالحة أن الوضع الإنساني يتفاقم مع استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية منذ أكثر من 75 يوماً، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وقال: "منذ أكثر من شهر لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل مولدات مستشفى العودة، ونعمل بخطة تقشف شديدة عبر تشغيل مولدات صغيرة، ما أدى إلى إغلاق أقسام وتشغيل أخرى، وهو ما يؤثر مباشرة على كفاءة الخدمة الطبية".

وأكد أن مستشفى العودة يعاني من ضعف القدرة الاستيعابية في قسم الطوارئ، الذي يضم فقط 12 سريرًا، بينما تصل أعداد الإصابات أحيانًا إلى أكثر من 40 إصابة في وقت واحد، ما يضطر الفرق الطبية لسحب الكوادر من أقسام أخرى لدعم الطوارئ.

وأضاف: "نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية، ونفتقر إلى الطواقم الطبية والمستلزمات، ونضطر لاستبدال الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية بأخرى أقل كفاءة، ما يهدد فعالية التدخلات الجراحية والخدمة الصحية عمومًا".

وأشار إلى أن المستشفى أجرى خلال اليومين الماضيين 9 عمليات كبرى منقذة للحياة، ويستمر في إجراء العمليات الجراحية الحيوية، محذراً من أن استمرار الحصار ونقص المستلزمات الخاصة بالجراحة قد يؤدي إلى توقفها قريبًا.

وأضاف: "في وقت سابق اضطررنا لإيقاف جميع العمليات المجدولة، ونقتصر الآن على الحالات الطارئة والمنقذة للحياة، وهو وضع لا يتماشى مع أي بروتوكول صحي عالمي، بل هو بروتوكول قسري فرضته علينا كارثة غزة".

وحذّر صالحة من أن المستشفى قد يتوقف عن العمل كليًا خلال أسبوع إذا لم يتم إدخال كميات جديدة من الوقود، قائلاً: "نقلنا كميات من السولار من مركز لآخر لنواصل العمل، لكننا نقترب من لحظة حرجة تهدد حياة العشرات من المواطنين الذين ما زالوا في شمال غزة رغم موجات النزوح".

وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة كان متهالكًا قبل العدوان، إلا أن العدوان أدى إلى تدمير المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بشكل ممنهج، لافتًا إلى أن خمس مستشفيات كانت تعمل في شمال القطاع، بينما لا تعمل اليوم سوى اثنتين، وبقدرة لا تتجاوز 40%.

وطالب مدير مستشفى العودة المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال لوقف المجازر وفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال الأدوية، والمستهلكات الطبية، والوقود، والطعام، لأن انهيار النظام الصحي يعني المزيد من النزوح والموت البطيء للمدنيين.

وبأوامر من رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو، أغلق جيش الاحتلال في 2 مارس/ آذار الماضي معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع، وتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين